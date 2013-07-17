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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 19:25 BJT

国际油市：380-cst燃料油码头交货价升水进一步下滑

路透新加坡7月17日 - 亚洲船用燃料油码头交货价升水周三进一步下滑，受累于供应过剩及本地区需求疲弱。

新加坡380-CST燃料油码头交货价升水报每吨1.45美元，较上日下降0.85美元，比7月初水准下降约3美元。

“我们看到市场在3美元附近有卖单，但没有买盘，”一位新加坡交易商称，他并表示，认为可能在每吨1美元附近成交。

“卖家会尽可能坚持...但市场走势向下，目前也只能坚持这么久，”他称。

本地区本月将有超过550万吨套利燃料油船货抵达，交易商称这是令价格直到8月初都会承压的关键因素。

维多买入2万吨380-cst燃料油，价格为每吨599美元，8月12-16日装运。

新加坡贸易商兴隆买入2万吨380-cst燃料油，8月11-15日装运，价格较新加坡离岸价格(FOB)升水0.5美元。

新加坡贸易商兴隆买入第二批2万吨380-cst燃料油，价格为每吨599美元，8月6-10日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 田建华)
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