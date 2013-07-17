国际油市：380-cst燃料油码头交货价升水进一步下滑

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透新加坡7月17日 - 亚洲船用燃料油码头交货价升水周三进一步下滑，受累于供应过剩及本地区需求疲弱。
新加坡380-CST燃料油码头交货价升水报每吨1.45美元，较上日下降0.85美元，比7月初水准下降约3美元。
“我们看到市场在3美元附近有卖单，但没有买盘，”一位新加坡交易商称，他并表示，认为可能在每吨1美元附近成交。
“卖家会尽可能坚持...但市场走势向下，目前也只能坚持这么久，”他称。
本地区本月将有超过550万吨套利燃料油船货抵达，交易商称这是令价格直到8月初都会承压的关键因素。
维多买入2万吨380-cst燃料油，价格为每吨599美元，8月12-16日装运。
新加坡贸易商兴隆买入2万吨380-cst燃料油，8月11-15日装运，价格较新加坡离岸价格(FOB)升水0.5美元。
新加坡贸易商兴隆买入第二批2万吨380-cst燃料油，价格为每吨599美元，8月6-10日装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 田建华)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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