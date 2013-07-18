国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差持坚，因8月船货供应料偏低

亚洲180-cst燃料油现货价差为每吨贴水0.06美元，较上日近升1美元。

目前8月套利船货料为340-350万吨，交易商预计这一规模不会扩大。

“我认为在临近7月底，这个数字不会有大变化。很明显这是造成忧虑的原因，因为低于月度平均水平，”一位交易商称。