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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 19:24 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差持坚，因8月船货供应料偏低

路透新加坡7月18日 - 亚洲船用燃料油码头交货价升水周四走强，因交易商将注意力转向8月西方船货到货稀疏，引发对当月下半月供应方面的忧虑。

亚洲180-cst燃料油现货价差为每吨贴水0.06美元，较上日近升1美元。

目前8月套利船货料为340-350万吨，交易商预计这一规模不会扩大。

“我认为在临近7月底，这个数字不会有大变化。很明显这是造成忧虑的原因，因为低于月度平均水平，”一位交易商称。

“展望8月底和9月初，这将成为问题，我预计升水将进一步走高。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 田建华)
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