国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差持坚，因8月船货供应料偏低

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡7月18日 - 亚洲船用燃料油码头交货价升水周四走强，因交易商将注意力转向8月西方船货到货稀疏，引发对当月下半月供应方面的忧虑。
亚洲180-cst燃料油现货价差为每吨贴水0.06美元，较上日近升1美元。
目前8月套利船货料为340-350万吨，交易商预计这一规模不会扩大。
“我认为在临近7月底，这个数字不会有大变化。很明显这是造成忧虑的原因，因为低于月度平均水平，”一位交易商称。
“展望8月底和9月初，这将成为问题，我预计升水将进一步走高。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。