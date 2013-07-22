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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 19:25 BJT

重发-国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差进一步走强，关注9月供应

(重发以删除电头后的赘字)

路透新加坡7月22日 - 亚洲燃料油指标价差周一进一步走强，因交易商开始衡量8月进入亚洲套利船货大幅下降的价格影响。

目前8月套利船货料约为340-350万吨，交易商预计这一规模不会扩大。

交易商亦为9月船货价格上涨做好准备。

亚洲180-cst燃料油现货价差为每吨升水0.20美元，较上日近升0.05美元。380-cst燃料油现货价差为每吨贴水0.75美元，较上周五收盘价上涨0.25美元。(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)
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