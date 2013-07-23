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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 19:18 BJT

国际油市：亚洲船用380-cst燃料油码头交货价差承压

路透新加坡7月23日 - 亚洲船用燃料油码头交货价差周二承压，因在地区需求疲弱之际，供应较为充足。

亚洲380-cst燃料油码头交货价差为每吨升水1.42美元，较7月初跌逾1.50美元。

交易商称，目前正在进行条款磋商，价格为每吨1-2美元，而上月为每吨3-4美元。

新加坡一交易商称，“如果交易价格仅略高于1美元，我不会意外，因为目前市场供应过度，眼下是买家市场。”

交易商称，亚洲的燃料油总供应量料约为700万吨。

兴隆从佳能可手中买入2万吨燃料油，离岸价(FOB)为较新加坡报价每吨低2美元。该批船货定于8月7-11日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 田建华)
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