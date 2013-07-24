国际油市：亚洲船用燃料油码头交货价差依旧承压，因库存增加

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡7月24日 - 亚洲船用燃料油码头交货价差周三进一步下滑，因在地区需求迟滞之际，库存不断增加。
亚洲380-cst燃料油码头交货价差为每吨升水1.15美元，较前一交易日下跌逾0.27美元。
交易商预计未来几周船用燃料油码头交货价差交转为贴水，因更多供应进入市场。
该地区码头交货磋商价格约为每吨1-2美元，而上月为每吨3-4美元。
交易商称，亚洲的燃料油总供应量料约为700万吨。
维多公司购买了2万吨380-cst燃料油，单价为每吨603美元，定于8月19-23日装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 田建华)
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