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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 19:01 BJT

国际油市：亚洲船用燃料油码头交货价差依旧承压，因库存增加

路透新加坡7月24日 - 亚洲船用燃料油码头交货价差周三进一步下滑，因在地区需求迟滞之际，库存不断增加。

亚洲380-cst燃料油码头交货价差为每吨升水1.15美元，较前一交易日下跌逾0.27美元。

交易商预计未来几周船用燃料油码头交货价差交转为贴水，因更多供应进入市场。

该地区码头交货磋商价格约为每吨1-2美元，而上月为每吨3-4美元。

交易商称，亚洲的燃料油总供应量料约为700万吨。

维多公司购买了2万吨380-cst燃料油，单价为每吨603美元，定于8月19-23日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 田建华)
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