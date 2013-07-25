国际油市：亚洲船用燃料油码头交货价差下挫，因供大于求

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透新加坡7月25日 - 亚洲船用燃料油码头交货价差周四下挫，因在地区需求下挫之际，库存不断增加。
亚洲380-cst燃料油码头交货价差为每吨升水1.06美元，较7月初水准下跌逾2美元。
新加坡7月24日止当周燃料油库存反弹至四周高位2,052.8万桶，交易商预计在需求低迷之际，库存水平将维持在高位，另外预期将有约400万桶燃料油在8月抵达新加坡。
随着码头交货价升水下降，亚洲指标180-cst燃料油现货升水涨至每吨2美元，前一交易日收报每吨1.65美元。
交易商称，亚洲燃料油库存充足，暗示本月抵达本地区的燃料油总量可能达到约700万吨。
BP从维多公司购买了2万吨180-cst燃料油，单价为每吨608美元，定于8月15-19日装运。
兴隆从中国国际联合石油化工公司购买了2万吨380-cst燃料油，单价为每吨599.50美元，装运期计划为8月20-24日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 田建华)
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