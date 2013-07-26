更正-国际油市：亚洲船用燃料油码头交货价差下挫，因供大于求

(更正：因译文有误，正文第三段“另外预期将有约400万桶燃料油”改为“另外预期将有约400万吨燃料油”)
路透新加坡7月25日 - 亚洲船用燃料油码头交货价差周四下挫，因在地区需求下挫之际，库存不断增加。
亚洲380-cst燃料油码头交货价差为每吨升水1.06美元，较7月初水准下跌逾2美元。
新加坡7月24日止当周燃料油库存反弹至四周高位2,052.8万桶，交易商预计在需求低迷之际，库存水平将维持在高位，另外预期将有约400万吨燃料油在8月抵达新加坡。
随着码头交货价升水下降，亚洲指标180-cst燃料油现货升水涨至每吨2美元，前一交易日收报每吨1.65美元。
交易商称，亚洲燃料油库存充足，暗示本月抵达本地区的燃料油总量可能达到约700万吨。
BP从维多公司购买了2万吨180-cst燃料油，单价为每吨608美元，定于8月15-19日装运。
兴隆从中国国际联合石油化工公司购买了2万吨380-cst燃料油，单价为每吨599.50美元，装运期计划为8月20-24日。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 于春红; 审校 田建华)