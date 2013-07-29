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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 19:19 BJT

国际油市：亚洲船用燃料油码头交货价差跌至每吨1美元下方

路透新加坡7月29日 - 亚洲船用燃料油码头交货价差周一跌至每吨1美元下方，因交易商忧心需求低迷及供应过剩。

亚洲380-cst燃料油码头交货价差为每吨升水0.63美元，较上周五亚洲收盘水准下跌0.41美元。

交易商称，如果近期需求无法升高，亚洲380-cst燃料油码头交货价差有转至贴水可能。

新加坡7月24日止当周燃料油库存升至四周高位2,052.8万桶。交易商预计新加坡库存持续上升的势头将延续至8月。

一位交易商称，“就8月而言，我们预计燃料油库存将创纪录新高。除非有大规模现货交易或买家出现强力买需，否则我们预计近期库存不会降低。”

周一店头交易的380-cst燃料油总计18万吨。

新加坡贸易商兴隆从嘉能可购买2万吨，价格为每吨594.50美元，定于8月18-22日装运。

兴隆还以每吨594.50美元的价格购买2万吨，定于8月13-17日装运。

维多公司从中石油购买了4万吨380-cst燃料油，价格为每吨贴水2美元，定于8月24-28日装运。

维多从嘉能可购买了2万吨380-cst燃料油，价格为每吨贴水2美元，定于8月18-22日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 田建华)
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