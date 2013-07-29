国际油市：亚洲船用燃料油码头交货价差跌至每吨1美元下方

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透新加坡7月29日 - 亚洲船用燃料油码头交货价差周一跌至每吨1美元下方，因交易商忧心需求低迷及供应过剩。
亚洲380-cst燃料油码头交货价差为每吨升水0.63美元，较上周五亚洲收盘水准下跌0.41美元。
交易商称，如果近期需求无法升高，亚洲380-cst燃料油码头交货价差有转至贴水可能。
新加坡7月24日止当周燃料油库存升至四周高位2,052.8万桶。交易商预计新加坡库存持续上升的势头将延续至8月。
一位交易商称，“就8月而言，我们预计燃料油库存将创纪录新高。除非有大规模现货交易或买家出现强力买需，否则我们预计近期库存不会降低。”
周一店头交易的380-cst燃料油总计18万吨。
新加坡贸易商兴隆从嘉能可购买2万吨，价格为每吨594.50美元，定于8月18-22日装运。
兴隆还以每吨594.50美元的价格购买2万吨，定于8月13-17日装运。
维多公司从中石油购买了4万吨380-cst燃料油，价格为每吨贴水2美元，定于8月24-28日装运。
维多从嘉能可购买了2万吨380-cst燃料油，价格为每吨贴水2美元，定于8月18-22日装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 田建华)
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路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)