重发-国际油市：亚洲船用燃料油码头交货价差走软，因库存增加且需求不振

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(重发加上标头)
路透新加坡7月30日 - 亚洲船用燃料油码头交货价差周二走软，因库存增加及需求不振持续令地区价格承压。
亚洲380-cst燃料油码头交货价差为每吨升水0.66美元，较7月初水准跌逾2.50美元。
交易商预计亚洲380-cst燃料油码头交货价差将面临更多压力，一些交易商预计8月初将出现单位数贴水。
一位交易商称，“除非地区需求升温，否则价格下行压力不会有大的变化。”
新加坡本周库存料持续增加，此前7月24日止当周燃料油库存为2,052.8万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 郑茵)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。