版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 20:27 BJT

重发-国际油市：亚洲船用燃料油码头交货价差走软，因库存增加且需求不振

(重发加上标头)

路透新加坡7月30日 - 亚洲船用燃料油码头交货价差周二走软，因库存增加及需求不振持续令地区价格承压。

亚洲380-cst燃料油码头交货价差为每吨升水0.66美元，较7月初水准跌逾2.50美元。

交易商预计亚洲380-cst燃料油码头交货价差将面临更多压力，一些交易商预计8月初将出现单位数贴水。

一位交易商称，“除非地区需求升温，否则价格下行压力不会有大的变化。”

新加坡本周库存料持续增加，此前7月24日止当周燃料油库存为2,052.8万桶。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐