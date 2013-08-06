国际油市：亚洲燃料油贴水加深，但交易商预计下跌压力将缓和

路透新加坡8月6日 - 亚洲燃料油现货价差周二贴水幅度进一步加深，尽管随着交易周期进入9月，交易商确实预计下跌压力将缓和。

亚洲180-cst燃料油现货价差为每吨贴水3.95美元，较上日结算价跌0.40美元。

由于供应过剩，且需求看似疲弱，燃料油市场近期前景仍维持不变，但越来越多的交易商预计9月情况将有所改善，届时过多的燃料油可能将被市场消化。

8月套利燃料油数量估计约为470万吨，低于7月的520万吨。9月初估计约为350至400万吨。

嘉能可向新加坡交易商兴隆以每吨602美元和603美元出售了6万吨180-cst燃料油，出维多出售的第三批船货价格为每吨603.50美元。装运日期分别为8月21-25日、8月26-30日和9月1-5日。

BP向维多总计出售了6万吨180-cst燃料油，价格从每吨贴水3.75美元至4美元不等，装运日期定为8月21-25日、8月27-31日和9月1-5日。(完)

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