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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 18:17 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货价差仍承压，因供应沉重且需求乏力

路透新加坡8月14日 - 亚洲燃料油现货价差周三仍承压，主要受该地区供应沉重所拖累，同时需求又没有从当前水准增加的迹象。

指标180-CST燃料油现货价差持于每吨贴水3.50美元，较7月中期水准下跌逾3美元。380-CST燃料油现货价差持于每吨贴水2美元。

8月和9月流入亚洲的套利船货料总计超过800万吨，8月运抵的数量就将接近550万吨。

“如果你看看该地区即将到来的大量供应，而且看起来需求持平，进入9月价格很难上行，更别说8月底了，”一交易商说。

现货市场没有达成交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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