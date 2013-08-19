国际油市：亚洲燃料油现货价差继续下滑，因需求不佳且供应过剩

路透新加坡8月19日 - 亚洲燃料油现货价差周一延续上周跌势继续下滑，因需求不佳且供应过剩，打压燃料油价格。

指标180-CST燃料油价差报每吨贴水4.05美元，较上日低0.55美元。380-CS燃料油价差为每吨贴水2.70美元，比周五结算价低约0.04美元。

定于7-8月运抵亚洲的燃料油约为1,150万吨。区域需求疲软，中国中小型炼油商采购步伐缓慢，导致市场很难吸收新增的供应。

交易商不清楚这种拖累价格的压力还将维持多久。

“我觉得没有什么地方的需求能够迅速吸收市场中过剩的供应，”一名交易商表示。

“甚至连仓储能力也开始变得吃紧，特别是现在出库的数量看起来很低。”

上周新加坡库存增加至七周高位2,098.5万桶，表明需求平平。

有四笔现货交易达成，其中维多购买2万吨380-cst燃料油，卖家为BP，价格为每吨贴水2.50美元，装运日期为9月14-18日。

雪佛龙购买2万吨180-cst燃料油，卖家为中石油，价格较9月船货平均售价每吨贴水4.50美元，装运日期为9月9-13日。(完)

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