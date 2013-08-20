国际油市：亚洲燃料油现货价差仍疲软，美联储公布会议记录前交投料清淡

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡8月20日 - 亚洲燃料油现货价差周二仍承压，交投清淡，因交易商离场观望，亚洲交易时段原油价格下滑。
布兰特原油价格下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债计划的时间存在不确定性。美联储周三公布上次会议记录之前，交易商采取观望。
“今天油价下滑，而且在这种波动情况下不会有任何交易。市场将保持观望，直到该指标价格企稳。”新加坡一交易商说。
指标180-CST燃料油价差报每吨贴水3.95美元，上日为贴水4.05美元。380-CS燃料油价差为每吨贴水2.75美元，比周一结算价低约0.05美元。
现货交易未有成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。