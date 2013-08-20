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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 18:15 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货价差仍疲软，美联储公布会议记录前交投料清淡

路透新加坡8月20日 - 亚洲燃料油现货价差周二仍承压，交投清淡，因交易商离场观望，亚洲交易时段原油价格下滑。

布兰特原油价格下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债计划的时间存在不确定性。美联储周三公布上次会议记录之前，交易商采取观望。

“今天油价下滑，而且在这种波动情况下不会有任何交易。市场将保持观望，直到该指标价格企稳。”新加坡一交易商说。

指标180-CST燃料油价差报每吨贴水3.95美元，上日为贴水4.05美元。380-CS燃料油价差为每吨贴水2.75美元，比周一结算价低约0.05美元。

现货交易未有成交。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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