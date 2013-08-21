版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 17:57 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货价差继续下跌，因需求不佳且供应过剩

路透新加坡8月21日 - 亚洲燃料油现货价差周三继续下滑，因需求不佳且供应过剩，店头交易则进一步打压燃料油价格。

指标180-CST燃料油价差报每吨贴水5.25美元，上日为贴水3.95美元。380-CS燃料油价差为每吨贴水3.15美元，比周二结算价低约0.40美元。

有两笔现货交易达成，其中新加坡一贸易商购买2万吨180-cst燃料油，卖家为BP，价格为每吨604美元，装运日期为9月8-12日。

维多购买2万吨180-cst燃料油，卖家为BP，价格为每吨604.50美元，装运日期为9月14-18日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐