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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 18:08 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货价差持续承压，因需求不佳且供应过多

路透新加坡8月26日 - 亚洲燃料油现货价差周一仍然疲软，因需求不佳但供过于求，持续给价格构成压力。

指标180-CST燃料油价差报每吨贴水5.50美元，上个交易日为每吨贴水5.65美元。380-CS燃料油价差为每吨贴水3.75美元，比上周五收盘价低0.25美元。

现货方面，BP 售予维多公司4万吨180-cst燃料油，价格为每吨贴水5美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 梁睿雪; 审校 李婷仪)

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