国际油市：亚洲燃料油现货价差缩窄，新加坡燃料油库存触及10周高位

即便地缘政治紧张局势让交易商担忧，但新加坡燃料油库存增加显示，市场供应状况良好且需求疲弱。

“只要库存持于这个水平，就很难让人认为市场供应不足，我们预计这样的库存水准至少将维持到九月上半月，”新加坡的一个交易商说。