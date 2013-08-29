国际油市：亚洲燃料油现货价差缩窄，新加坡燃料油库存触及10周高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡8月29日 - 亚洲燃料油现货价差周四缩窄，因市场担忧美国等国家可能对叙利亚实施军事打击，不过需求疲软打压人气。
指标180-CST燃料油价差报每吨贴水3.75美元，较上个交易日为每吨贴水4.25美元有所缩窄。380-CS燃料油价差持稳于每吨贴水2.75美元。
10月布兰特原油期货 过去两个交易日跳升5%，因担心叙利亚紧张局势可能令中东陷入不稳。布兰特原油周四回吐部分涨幅，0933GMT下滑0.92美元，至每桶115.69美元。
即便地缘政治紧张局势让交易商担忧，但新加坡燃料油库存增加显示，市场供应状况良好且需求疲弱。
截至8月28日当周，新加坡燃料油库存触及10周高位2,222.7万桶。
“只要库存持于这个水平，就很难让人认为市场供应不足，我们预计这样的库存水准至少将维持到九月上半月，”新加坡的一个交易商说。
没有达成现货交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 李婷仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。