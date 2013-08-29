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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 18:37 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货价差缩窄，新加坡燃料油库存触及10周高位

路透新加坡8月29日 - 亚洲燃料油现货价差周四缩窄，因市场担忧美国等国家可能对叙利亚实施军事打击，不过需求疲软打压人气。

指标180-CST燃料油价差报每吨贴水3.75美元，较上个交易日为每吨贴水4.25美元有所缩窄。380-CS燃料油价差持稳于每吨贴水2.75美元。

10月布兰特原油期货 过去两个交易日跳升5%，因担心叙利亚紧张局势可能令中东陷入不稳。布兰特原油周四回吐部分涨幅，0933GMT下滑0.92美元，至每桶115.69美元。

即便地缘政治紧张局势让交易商担忧，但新加坡燃料油库存增加显示，市场供应状况良好且需求疲弱。

截至8月28日当周，新加坡燃料油库存触及10周高位2,222.7万桶。

“只要库存持于这个水平，就很难让人认为市场供应不足，我们预计这样的库存水准至少将维持到九月上半月，”新加坡的一个交易商说。

没有达成现货交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 李婷仪)
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