国际油市：亚洲380-cst燃料油升水呈区间波动，买家观望

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡8月22日 - 路透数据显示，380-cst燃料油升水区间波动，仅上涨3美分，至每吨较新加坡现货报价溢价3.25美元。
180-cst燃料油升水亦相对稳定，上升5美分，至每吨较新加坡现货报价溢价2.75美元。
西方、尤其是欧洲的供应小幅增加，不过加勒比-新加坡航线运费上涨继续妨碍重质燃料油流向东方。
交易商称，船用燃料油市场询价很少。
“船用燃料油市场今日表现淡静，我猜测人们在不确定布兰特油价走向之前保持观望，”新加坡一交易商说。
燃料油价格持平的走势主要是跟随布兰特原油价格走向。
现货市场达成一笔交易，兴隆从摩科瑞购买9月17-21日的两万吨燃料油，价格为较新加坡现货报价每吨溢价3美元。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)出售3.5万吨9月9-11日在金奈(Chennai)装运的380-cst燃料油，招标将于8月27日结束，有效期截至到次日。
IOC出售1.5万吨9月10-12日在霍尔迪亚(Haldia)装运的380-cst燃料油，招标将于8月25日结束。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申