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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 18:53 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水呈区间波动，买家观望

路透新加坡8月22日 - 路透数据显示，380-cst燃料油升水区间波动，仅上涨3美分，至每吨较新加坡现货报价溢价3.25美元。

180-cst燃料油升水亦相对稳定，上升5美分，至每吨较新加坡现货报价溢价2.75美元。

西方、尤其是欧洲的供应小幅增加，不过加勒比-新加坡航线运费上涨继续妨碍重质燃料油流向东方。

交易商称，船用燃料油市场询价很少。

“船用燃料油市场今日表现淡静，我猜测人们在不确定布兰特油价走向之前保持观望，”新加坡一交易商说。

燃料油价格持平的走势主要是跟随布兰特原油价格走向。

现货市场达成一笔交易，兴隆从摩科瑞购买9月17-21日的两万吨燃料油，价格为较新加坡现货报价每吨溢价3美元。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)出售3.5万吨9月9-11日在金奈(Chennai)装运的380-cst燃料油，招标将于8月27日结束，有效期截至到次日。

IOC出售1.5万吨9月10-12日在霍尔迪亚(Haldia)装运的380-cst燃料油，招标将于8月25日结束。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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