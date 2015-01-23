国际油市：380-cst燃料油升水上涨，三周来首次周线上扬

国际油市：油价上涨，因预期OPEC带头的减产行动将延长
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
路透新加坡1月23日 - 380-cst燃料油较新加坡现货报价升水本周收 于每吨1.80美元，为三周来首次周线上扬，受助于供应商倾向于持有该油 品，等晚些再出售。 路透数据显示，该油品升水较上周上涨1.35美元。 “相当多(下游)供应商只出售2月装运的船货，所以升水上涨，”新 加坡一船运燃料油交易商称。 但由于西方运往亚洲船货每月保持在400万吨以上，高于2014年下半 年平均水平，所以供应并不短缺。 现货交易时段，几家船货供应商报价也提高至每吨较新加坡现货报价 升水1.50美元，上日为1美元。 市场方面，海关数据周五显示，中国12月燃料油进口触及11个月高位 190万吨。 但中国年进口量降逾20%，至逾两年最低点1,770万吨。 这在预料之内，因更多较小型独立炼厂在2014年初得到自主进口原油 的许可。 现货市场无成交。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 王洋)
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5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。