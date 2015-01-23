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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 19:12 BJT

国际油市：380-cst燃料油升水上涨，三周来首次周线上扬

路透新加坡1月23日 - 380-cst燃料油较新加坡现货报价升水本周收
于每吨1.80美元，为三周来首次周线上扬，受助于供应商倾向于持有该油
品，等晚些再出售。
    
    路透数据显示，该油品升水较上周上涨1.35美元。
    
    “相当多(下游)供应商只出售2月装运的船货，所以升水上涨，”新
加坡一船运燃料油交易商称。
    
    但由于西方运往亚洲船货每月保持在400万吨以上，高于2014年下半
年平均水平，所以供应并不短缺。
    
    现货交易时段，几家船货供应商报价也提高至每吨较新加坡现货报价
升水1.50美元，上日为1美元。
    
    市场方面，海关数据周五显示，中国12月燃料油进口触及11个月高位
190万吨。
    
    但中国年进口量降逾20%，至逾两年最低点1,770万吨。
    
    这在预料之内，因更多较小型独立炼厂在2014年初得到自主进口原油
的许可。
    
    现货市场无成交。(完)
          
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王丽鑫；审校 王洋)
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