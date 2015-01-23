国际油市：380-cst燃料油升水上涨，三周来首次周线上扬

路透新加坡1月23日 - 380-cst燃料油较新加坡现货报价升水本周收 于每吨1.80美元，为三周来首次周线上扬，受助于供应商倾向于持有该油 品，等晚些再出售。 路透数据显示，该油品升水较上周上涨1.35美元。 “相当多(下游)供应商只出售2月装运的船货，所以升水上涨，”新 加坡一船运燃料油交易商称。 但由于西方运往亚洲船货每月保持在400万吨以上，高于2014年下半 年平均水平，所以供应并不短缺。 现货交易时段，几家船货供应商报价也提高至每吨较新加坡现货报价 升水1.50美元，上日为1美元。 市场方面，海关数据周五显示，中国12月燃料油进口触及11个月高位 190万吨。 但中国年进口量降逾20%，至逾两年最低点1,770万吨。 这在预料之内，因更多较小型独立炼厂在2014年初得到自主进口原油 的许可。 现货市场无成交。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 王洋)