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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 20:31 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油现货升水涨至近两个月高点

路透新加坡2月2日 - 180-cst燃料油现货升水周一跳涨逾1美元，至
近两个月最高，因为需求增长，反映出现货市场上实货售价走强的趋势。
    
    路透数据显示，180-cst燃料油现货升水每吨上涨1.08美元，较新加
坡现货报价每吨高3.14美元。
    
    买家热情高涨，嘉能可的出价每吨较新加坡现货报价高出3-3.5美元
。
    
    交易商周一称，台湾台塑石化(FPCC) 所出售燃料油的价格
处于两年多来最高，反映出180-cst燃料油市场需求强劲。
    
    消息人士称，台塑石化向一贸易商卖出4万吨燃料油，2月11-13日从
麦寮装船，每吨较新加坡现货报价贴水15-16美元。
    
    该消息人士称这是2013年初以来最高的升水。
    
    而最近一相似船货支付的价格是每吨较新加坡180-cst现货报价贴水
约34美元。
    
    未有现货交易达成。(完)
    
      
          
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 李春喜 审校 王洋)
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