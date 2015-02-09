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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 22:03 BJT

国际油市：亚洲船用燃料油升水跳涨至两个月高点，因供应紧张

路透新加坡2月9日 - 380-cst船用燃料油升水周一涨至两个月高点，
交易员称，是因为缺少合规的燃料油供应。
    
    路透数据显示，380-cst船用燃料油升水每吨上涨1.98美元至8.04美
元，为12月9日以来最高。
    
    美洲的燃料油供应处于下行曲线，2月要运抵的船货较1月198万吨的
总量减少18%，降至168万吨。
    
    另一方面，欧洲粘度较高油品的供应数量巨大，需要进一步混合以符
合交易的规格。
    
    Saudi Aramco-Mobil Refinery(SAMREF)招标出售8万吨650-cst燃料
油，2月24-28日由延布装船，招标将于2月12日结束。
    
    该公司前一批船货以较新加坡380-cst燃料油报价贴水的价格卖给维
多公司，贴水数量未知，装船日期在2月12-16日。
    
    今日没有现货交易成交。(完)
    
      
          
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 李春喜 审校 王洋)
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