国际油市：亚洲船用燃料油升水跳涨至两个月高点，因供应紧张

路透新加坡2月9日 - 380-cst船用燃料油升水周一涨至两个月高点， 交易员称，是因为缺少合规的燃料油供应。 路透数据显示，380-cst船用燃料油升水每吨上涨1.98美元至8.04美 元，为12月9日以来最高。 美洲的燃料油供应处于下行曲线，2月要运抵的船货较1月198万吨的 总量减少18%，降至168万吨。 另一方面，欧洲粘度较高油品的供应数量巨大，需要进一步混合以符 合交易的规格。 Saudi Aramco-Mobil Refinery(SAMREF)招标出售8万吨650-cst燃料 油，2月24-28日由延布装船，招标将于2月12日结束。 该公司前一批船货以较新加坡380-cst燃料油报价贴水的价格卖给维 多公司，贴水数量未知，装船日期在2月12-16日。 今日没有现货交易成交。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)