国际油市：亚洲船用燃料油升水跳涨至两个月高点，因供应紧张

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透新加坡2月9日 - 380-cst船用燃料油升水周一涨至两个月高点， 交易员称，是因为缺少合规的燃料油供应。 路透数据显示，380-cst船用燃料油升水每吨上涨1.98美元至8.04美 元，为12月9日以来最高。 美洲的燃料油供应处于下行曲线，2月要运抵的船货较1月198万吨的 总量减少18%，降至168万吨。 另一方面，欧洲粘度较高油品的供应数量巨大，需要进一步混合以符 合交易的规格。 Saudi Aramco-Mobil Refinery(SAMREF)招标出售8万吨650-cst燃料 油，2月24-28日由延布装船，招标将于2月12日结束。 该公司前一批船货以较新加坡380-cst燃料油报价贴水的价格卖给维 多公司，贴水数量未知，装船日期在2月12-16日。 今日没有现货交易成交。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。