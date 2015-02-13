国际油市：亚洲燃料油升水保持坚挺，受供应不足支撑

路透新加坡2月13日 - 亚洲380-cst现货燃料油升水周五保持坚挺， 交易员称，因为合规燃料油的供应不足。 船运数据显示，由于运输方面的延迟，3月由西方运入亚洲的燃料油 供应预计减少；2月则大量燃料油涌入亚洲。 交易员称，印度公司Indian Oil Corp提供少量3月初装船的燃料油， 使现货供应的短缺有所缓解。 日本电力公司联合会周五的数据显示，该国1月的燃料油消费和购买 量与12月相比减少近30%，表明该国的燃料油需求已经减少。 这部分是因为电力公司发电使用的化石能源减少了4.8%。 新加坡今日成交两笔现货交易。 BP以每吨较新加坡报价升水3美元的价格，从三井买入2万吨船期为2 月28日-3月4日的380-cst燃料油。 此外，BP以较2月新加坡报价均价每吨高2美元的价格，从三井买入2 万吨船期为2月38日-3月4日的380-cst燃料油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)