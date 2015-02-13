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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 19:39 BJT

国际油市：亚洲燃料油升水保持坚挺，受供应不足支撑

路透新加坡2月13日 - 亚洲380-cst现货燃料油升水周五保持坚挺，
交易员称，因为合规燃料油的供应不足。
    
    船运数据显示，由于运输方面的延迟，3月由西方运入亚洲的燃料油
供应预计减少；2月则大量燃料油涌入亚洲。
    
    交易员称，印度公司Indian Oil Corp提供少量3月初装船的燃料油，
使现货供应的短缺有所缓解。
    
    日本电力公司联合会周五的数据显示，该国1月的燃料油消费和购买
量与12月相比减少近30%，表明该国的燃料油需求已经减少。
    
    这部分是因为电力公司发电使用的化石能源减少了4.8%。
    
    新加坡今日成交两笔现货交易。
    
    BP以每吨较新加坡报价升水3美元的价格，从三井买入2万吨船期为2
月28日-3月4日的380-cst燃料油。
    
    
    此外，BP以较2月新加坡报价均价每吨高2美元的价格，从三井买入2
万吨船期为2月38日-3月4日的380-cst燃料油。(完)
    
      
          
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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 (编译 李春喜 审校 王洋)
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