国际油市：亚洲380-cst船运燃料油价格触及逾10年低点

路透新加坡8月24日 - 新加坡380-cst船运燃料油价格周一触及2005年3月以来最低点，此前原油期货跌至六年半低位。

路透数据显示，380-cst船运燃料油价格报每吨209美元，为2005年3月4日以来首见。

“由于原油价格也触及新低，这不奇怪。现在我们关注是否能跌破每吨200美元关卡，”新加坡一交易商称。

布兰特和美国原油期货周一双双创下六年半新低，分别跌破每桶45美元和40美元的最新支撑位，因投资者担忧在全球供应过剩的背景下，中国经济放缓将导致需求疲软。

交易商称，周一380-cst船运燃料油需求迟缓，未能给予市场支撑。

此外燃料油市场本身也一直面临供给充足的问题，因今年早些时候来自西方和中东的船货数量巨大。

市场消息方面，皇家荷兰/壳牌石油集团一发言人周六表示，公司位于Pulau Bukom岛的日产能50万桶的炼厂周五发生火灾。

不过交易员表示，该事件未对燃料油市场产生立即的影响。

能源咨询公司Wood Mackenzie周一在一份报告中称，随着汽油供应过剩，而中质馏分油和燃料油进入短缺，炼厂到2010年代末或将面临严重压力。

台塑石化供应40,000吨高硫燃料油，9月7-9日从麦寮装运。招标截至8月25日。

现货市场未有交易达成。(完)

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