国际油市：亚洲燃料油价差上涨，受船用燃料油销售强劲提振

路透新加坡9月15日 - 亚洲燃料油价差周二上涨，业内消息人士称，是受船用燃料油销售坚挺和原油价格走低的支撑。

“船货的价差好转...”一名新加坡燃料油交易员表示。

他并称，远期价格由近来低点上涨，可能因为船货此前被超卖的原因。

新加坡海事及港务管理局(MPA)数据显示，8月新加坡船用燃料油销售增长至纪录高位，首次突破400万的关口，因到达新加坡补充燃料的船只增多。

8月船用燃料油总销售量接近429万吨，较6月增长13%，较上年同期增长16.9%。MPA的数据显示，这至少是2007年以来最高。

一名新加坡的船用燃料油交易员称，“这个数字令人难以置信，因为需求不太好，燃料油很难卖。”

韩国电力公司Korea Western Power Co Ltd (WP) 的网站称，该公司总共求购135,000吨高硫燃料油，交货时间为10-11月。

一份招标文件显示，Iraqi Oil Tankers Co出售120,000立方米10月装船的燃料油。

一名业内消息人士称，该公司每季都定期出口燃料油，但近来增加了出口量。

有两笔现货交易达成。

中石油从贡渥(Gunvor)买入20,000吨380-cst燃料油，船期为9月30至10月4日，价格较新加坡报价每吨贴水4美元。

中石油从Koch买入20,000吨380-cst燃料油，9月30至10月4日，价格较新加坡报价每吨贴水3美元。(完)

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