国际油市：石脑油价格连续第四日上涨，尽管供应充足

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透新加坡5月8日 - 周三亚洲石脑油价格连续第四个交易日上涨，升至三周高位每吨868美元。同时裂解价差处在4月底以来最高水平，因市场预期由于石油产品利润薄弱，炼厂将进一步减少开工。
“裂解价差之前几天一直很低，大家现在可能是预计炼厂将减少开工以因应需求疲软，”一名新加坡消息人士解释裂解价差为何上升时表示。
裂解价差虽然改善，但仍比今年头四个月的均值低将近31%。
科威特石油公司(KPC)向道达尔出售5万吨船期5月19至20日的石脑油，每吨的离岸价格较中东报价升水25-29美元，比前一笔交易下降将近23%。
交易员称，周二晚间售予道达尔的船货原本应是由印度的Haldia Petrochemicals以每吨升水近35美元买进。不清楚为何这笔船货会重新出售。
汽油裂解价差跌至每桶5.55美元的两日低点，因为市场供应充沛。另外亦因整体油品利润趋软，台湾中油公司5月原油日加工量比4月减少2万桶，这类情况还会持续到6月。
新加坡现货市场交易迟缓，仅达成一笔石脑油交易，无汽油交易。
壳牌以每吨863美元的价格向伊藤忠商事出售了7月上半月的石脑油船货。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 隋芬; 审校 侯向明)
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路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主