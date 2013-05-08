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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 20:43 BJT

国际油市：石脑油价格连续第四日上涨，尽管供应充足

路透新加坡5月8日 - 周三亚洲石脑油价格连续第四个交易日上涨，升至三周高位每吨868美元。同时裂解价差处在4月底以来最高水平，因市场预期由于石油产品利润薄弱，炼厂将进一步减少开工。

“裂解价差之前几天一直很低，大家现在可能是预计炼厂将减少开工以因应需求疲软，”一名新加坡消息人士解释裂解价差为何上升时表示。

裂解价差虽然改善，但仍比今年头四个月的均值低将近31%。

科威特石油公司(KPC)向道达尔出售5万吨船期5月19至20日的石脑油，每吨的离岸价格较中东报价升水25-29美元，比前一笔交易下降将近23%。

交易员称，周二晚间售予道达尔的船货原本应是由印度的Haldia Petrochemicals以每吨升水近35美元买进。不清楚为何这笔船货会重新出售。

汽油裂解价差跌至每桶5.55美元的两日低点，因为市场供应充沛。另外亦因整体油品利润趋软，台湾中油公司5月原油日加工量比4月减少2万桶，这类情况还会持续到6月。

新加坡现货市场交易迟缓，仅达成一笔石脑油交易，无汽油交易。

壳牌以每吨863美元的价格向伊藤忠商事出售了7月上半月的石脑油船货。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 隋芬; 审校 侯向明)
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