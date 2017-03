国际油市：亚洲石脑油价格反弹，尽管供应充足

路透新加坡6月19日 - 亚洲石脑油价格周三反弹至每吨880美元,交易商表示,8月上半月与9月上半月船货之间的逆价差扩大至每吨5美元,尽管即期供应充足。

业内消息人士表示,印度HPCL-Mittal Energy Ltd (HMEL)标售一笔7月中旬装运的石脑油船货。此外,ONGC、Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)和Bangladesh Petroleum也在求售。

HMEL上次出售类似数量的石脑油给道达尔,装运日期是6月24-25日,每吨升水高于48美元。

“即期供应仍然很多,亚洲自1月以来积聚了大量套利船货,”驻新加坡的一名石脑油交易员表示。

“通常每月流入100万吨左右,但第一季炼厂维修,因此东方短缺,但现在炼厂重新开工而需求未变,供给自然越积越多。”

业内消息人士表示,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已开始洽谈出售石脑油的有期合约,但未透露价格水平。

亚洲汽油裂解价差下降0.5%至每桶9.92美元,为5月27日以来的低点。交易商关注印尼计划提高燃料价格会对需求产生什么影响。印尼将把普通汽油价格上调44%。

新加坡现货交易中,汽油与石脑油船货均成交三笔。

道达尔向维多公司出售一笔92号汽油船货,每桶116.70美元,7月10-14日装运。

Arcadia向维多公司出售一笔92号汽油船货,每桶116.10美元,7月15-19日装运。

维多公司向壳牌出售一笔95号汽油船货,每桶119.30美元,7月13-17日装运。

壳牌出售8月上半月石脑油船货,每吨880美元。

嘉能可向壳牌出售一笔8月下半月/9月上半月石脑油船货,价差为每吨2.50美元。

嘉能可向BP出售一笔9月/10月上半月石脑油船货,价差为每吨5美元。(完)

