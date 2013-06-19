国际油市：亚洲石脑油价格反弹，尽管供应充足

路透新加坡6月19日 - 亚洲石脑油价格周三反弹至每吨880美元，交易商表示，8月上半月与9月上半月船货之间的逆价差扩大至每吨5美元，尽管即期供应充足。
业内消息人士表示，印度HPCL-Mittal Energy Ltd (HMEL)标售一笔7月中旬装运的石脑油船货。此外，ONGC、Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)和Bangladesh Petroleum也在求售。
HMEL上次出售类似数量的石脑油给道达尔，装运日期是6月24-25日，每吨升水高于48美元。
“即期供应仍然很多，亚洲自1月以来积聚了大量套利船货，”驻新加坡的一名石脑油交易员表示。
“通常每月流入100万吨左右，但第一季炼厂维修，因此东方短缺，但现在炼厂重新开工而需求未变，供给自然越积越多。”
业内消息人士表示，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已开始洽谈出售石脑油的有期合约，但未透露价格水平。
亚洲汽油裂解价差下降0.5%至每桶9.92美元，为5月27日以来的低点。交易商关注印尼计划提高燃料价格会对需求产生什么影响。印尼将把普通汽油价格上调44%。
新加坡现货交易中，汽油与石脑油船货均成交三笔。
道达尔向维多公司出售一笔92号汽油船货，每桶116.70美元，7月10-14日装运。
Arcadia向维多公司出售一笔92号汽油船货，每桶116.10美元，7月15-19日装运。
维多公司向壳牌出售一笔95号汽油船货，每桶119.30美元，7月13-17日装运。
壳牌出售8月上半月石脑油船货，每吨880美元。
嘉能可向壳牌出售一笔8月下半月/9月上半月石脑油船货，价差为每吨2.50美元。
嘉能可向BP出售一笔9月/10月上半月石脑油船货，价差为每吨5美元。(完)
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(编译 张涛; 审校 孙茉莉)