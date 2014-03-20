国际油市：亚洲石脑油裂解价差涨至逾六周高点，因西方供应减少

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡3月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跳涨超过5%，至逾六周高点，西方供应减少带来支撑。
路透数据显示，石脑油裂解价差估为每吨136.23美元。
2月25日，石脑油裂解价差曾跳涨7.4%。
路透此前报导，4月由西方运往亚洲的套利油品将触及五个月低点90-100万吨。
这较3月减少约50-60万吨，因此对价格形成支撑，即便台湾和日本的裂解装置检修，导致需求较少。
市场走强也体现在现货升水上涨。贸易方面的消息人士称，韩国的三星道达尔购买了2.5万吨石脑油，5月上半月运往大山，每吨升水13.75-14美元。
汽油裂解价差连续第八日下跌，至每桶8.43美元的近一个月低点，因供应紧张已经缓解。不过主要进口国印尼的需求还没有回升。
坦桑尼亚Kurasini Oil Jetty求购37,170吨的汽油，分别在5月1-3日和5月18-20交付。招标将在3月27日结束。
新加坡国际企业发展局(IES)将不会发布3月13-19日当周的新加坡石油统计数据，因此路透也不能在3月20日公布该数据。(完)
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(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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