国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差连跌三日，卖家关注印度买需

路透新加坡9月25日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差周三连续第三个交易日下跌，石脑油裂解价差触及三周半低点每吨100.95美元，汽油裂解价差触及四个交易日低点每桶3.86美元，因供应居高不下。

马来西亚的Titan买入5万吨石脑油，船期为11月下半月，每吨较日本C&F报价贴水约2美元。

印度Reliance Industries出售5.5万吨石脑油，船期为10月末，该公司的总出口量超过16万吨，较9月时触及的今年高点变化不大。

交易商曾预计该公司10月继续维持高出口类，因需求旺季已经结束，亚洲整体汽油需求将不及以前强劲。

印度斯坦石油公司(HPCL)和印度巴拉特石油总共求购5.3万吨汽油，船期为10月。

“虽然数量较小，但却不太寻常，因为将会影响人气，”一位新加坡的交易商表示。

印度通常不进口汽油，因为有足够的供应满足需求。

新加坡现货交易成交两笔汽油和一笔石脑油。

中国石油卖出一批95号汽油，船期为10月11-15日，买家为Arcadia，价格为每桶115.90美元。

维多公司向道达尔出售一批92号汽油，船期为10月17-21日，每桶112.90美元。

嘉能可向伊藤忠出售一批船期为11月下半月的船货，每吨918美元。(完)

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