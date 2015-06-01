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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 08:28 BJT

国际油市：油价走低，因OPEC产出上升且预计居高不下

澳新银行周一称，“美国最大的上市交易基金(ETF)--美国石油基金4月和5月共计撤出近10亿美元，暗示供应过剩造成的偏空人气或令近期涨势承压。”

石油输出国组织(OPEC)一名资深海湾国家代表对路透表示，OPEC周五会议可能维持产量目标不变，因为全球油市看来情况不错，且油价预计从当前水准上涨。

0000GMT，近月美国原油期货 较上日结算价下跌0.37美元，至每桶59.93美元。

布兰特原油期货 下跌0.31美元至每桶65.26美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 张涛/张荻； 审校 戴素萍)

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