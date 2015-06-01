国际油市：油价走低，因OPEC产出上升且预计居高不下

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
澳新银行周一称，“美国最大的上市交易基金(ETF)--美国石油基金4月和5月共计撤出近10亿美元，暗示供应过剩造成的偏空人气或令近期涨势承压。”
石油输出国组织(OPEC)一名资深海湾国家代表对路透表示，OPEC周五会议可能维持产量目标不变，因为全球油市看来情况不错，且油价预计从当前水准上涨。
0000GMT，近月美国原油期货 较上日结算价下跌0.37美元，至每桶59.93美元。
布兰特原油期货 下跌0.31美元至每桶65.26美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张涛/张荻； 审校 戴素萍)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。