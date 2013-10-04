国际油市：亚洲汽油裂解价差继续走坚，因炼厂检修料使供应减少

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透新加坡10月4日 - 亚洲汽油裂解价差周五继续走坚，因交易商预期印尼炼厂按期进行的检修将导致供应减少。印尼是亚洲汽油的头号进口国。
印尼国有能源公司Pertamina计划在10月中旬关闭一个原油蒸馏装置，按计划进行检修。
检修的具体日期和持续时间目前无法确定，但一位消息人士称可能持续大约三周时间。
此外，巴基斯坦的现货需求也帮助提振人气。
巴基斯坦国家石油公司买入40万吨汽油，船期在10月至1月之间，消息人士称价格升水低于之前的采购。
一位消息人士称，该公司买入四批87号汽油，每批5万吨，船期介于10月中旬至11月，每吨较中东石脑油报价升水63-71.50美元。
消息人士还称，该公司还另外买入四批相似数量和规格的汽油，每吨升水64-68.50美元，船期介于12月至1月中旬。
今天新加坡成交一笔航煤现货交易，柴油没有成交。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。