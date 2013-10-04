国际油市：亚洲汽油裂解价差继续走坚，因炼厂检修料使供应减少

路透新加坡10月4日 - 亚洲汽油裂解价差周五继续走坚，因交易商预期印尼炼厂按期进行的检修将导致供应减少。印尼是亚洲汽油的头号进口国。

印尼国有能源公司Pertamina计划在10月中旬关闭一个原油蒸馏装置，按计划进行检修。

检修的具体日期和持续时间目前无法确定，但一位消息人士称可能持续大约三周时间。

此外，巴基斯坦的现货需求也帮助提振人气。

巴基斯坦国家石油公司买入40万吨汽油，船期在10月至1月之间，消息人士称价格升水低于之前的采购。

一位消息人士称，该公司买入四批87号汽油，每批5万吨，船期介于10月中旬至11月，每吨较中东石脑油报价升水63-71.50美元。

消息人士还称，该公司还另外买入四批相似数量和规格的汽油，每吨升水64-68.50美元，船期介于12月至1月中旬。

今天新加坡成交一笔航煤现货交易，柴油没有成交。(完)

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