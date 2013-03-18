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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 19:54 BJT

国际油市：石脑油裂解价差下滑，因石化厂需求疲软

路透新加坡3月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下滑，行业消息人士称，因石化产品利润走软，令石脑油需求恶化。

“石化产品利润下滑，所以一些裂解厂可能下调运转率。”

一消息人士称，台塑石化正考虑要下调麦廖裂解厂的运转率。

日本炼厂Idemitsu Kosan和Mitsui & Co同意研究在美国经营石化厂的可行性，这两家公司已同陶氏化学(Dow Chemical)达成了初步的协议，最终投资决定预期会在2014年敲定。

亚洲汽油裂解价差小幅上升，受越南现货需求支撑。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校　孙茉莉)

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