国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至逾四周最低

路透新加坡6月18日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第二日下降，降至逾四周最低，因大量供应盖过了韩国的需求。

7月来自欧洲的石脑油船货可能在100万吨左右，是亚洲需求量的两倍。

交易商称，韩国Lotte Chemical周二通过竞标购入2.5万吨全馏分石脑油，7月下半月到货，成本加运费价格较日本报价每吨升水约3美元。

周一，韩国LG化学购入7月下半月交货的2.5万吨公开规格石脑油船货，成本加运费价格较日本报价每吨升水0.50-1美元，略高于昨日传闻水平。这笔交易未能得到独立证实。

亚洲汽油裂解价差亦连续第二日下降，下滑至5月底以来的低点，尽管斯里兰卡发出采购招标。

业内消息人士称，斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)求购近500万桶柴油与汽油，交货期是今年8月至明年3月。

新加坡现货交易中，汽油与石脑油船货均成交三笔。

Arcadia向维多公司出售一笔92号汽油船货，每桶115.20美元，7月9-13日装运。

维多向道达尔出售一笔95号汽油船货，每桶118.40美元，7月3-7日装运。

中石油向壳牌出售一笔95号汽油船货，每桶118.60美元，7月4-8日装运。

嘉能可向壳牌出售8月下半月/9月上半月石脑油价差为每吨2.50美元。

Mabanaft向Marubeni出售一笔8月下半月石脑油船货，每吨869.50美元。

BP向壳牌出售一笔8月下半月石脑油船货，每吨870美元。(完)

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