国际油市：亚洲汽油裂解价差维持在21个月低点，因进口商需求减少

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡9月11日 - 亚洲汽油裂解价差周三连续第四个交易日触及21个月低点，这次每桶下跌近0.5美元，或较上日下跌61.3%，因亚洲主要汽油进口商需求减少，打击市场人气。
交易商的预计显示，Pertamina在10月预计进口大约850万桶88号汽油，较9月减少10.5%。
“我看不到汽油市场有任何利多的因素。卖家都依赖Pertamina的进口，但我们预计该公司的进口不会增长，”一名交易商称。
随着8月穆斯林斋月结束，印尼的需求旺季也结束。
亚洲第二大汽油进口国--越南，由于国内炼厂和年度合约供应充足，进口料不会增长。
与汽油市场不同的是，亚洲石脑油裂解价差连续第二天扩大涨幅，触及五个半月高点每吨115.10美元，因市场预期供应吃紧。
新加坡现货交易方面，维多公司向出售一批95号汽油，船期为1月5-9日，每桶报价115.20美元。这是今天唯一的一笔现货交易。(完)
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(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)
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路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。