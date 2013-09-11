国际油市：亚洲汽油裂解价差维持在21个月低点，因进口商需求减少

路透新加坡9月11日 - 亚洲汽油裂解价差周三连续第四个交易日触及21个月低点，这次每桶下跌近0.5美元，或较上日下跌61.3%，因亚洲主要汽油进口商需求减少，打击市场人气。

交易商的预计显示，Pertamina在10月预计进口大约850万桶88号汽油，较9月减少10.5%。

“我看不到汽油市场有任何利多的因素。卖家都依赖Pertamina的进口，但我们预计该公司的进口不会增长，”一名交易商称。

随着8月穆斯林斋月结束，印尼的需求旺季也结束。

亚洲第二大汽油进口国--越南，由于国内炼厂和年度合约供应充足，进口料不会增长。

与汽油市场不同的是，亚洲石脑油裂解价差连续第二天扩大涨幅，触及五个半月高点每吨115.10美元，因市场预期供应吃紧。

新加坡现货交易方面，维多公司向出售一批95号汽油，船期为1月5-9日，每桶报价115.20美元。这是今天唯一的一笔现货交易。(完)

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