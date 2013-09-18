版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 20:40 BJT

国际油市：亚洲石脑油与汽油裂解价差下跌，因市场需求不旺

路透新加坡9月18日 - 亚洲石脑油价格和裂解价差周三连续第二日下跌，价格逼近一个月低点每吨934美元，而裂解价差在三周低点每吨121.15美元，因现货需求不旺。

亚洲汽油裂解价差也下跌，由近两周高点跌至四个交易日低点每桶1.32美元，因持续大量供应打击人气。

台塑石化结束了六个月期购买协议的谈判，但结果尚不得而知。六个月供应期将自12月开始。

交易商称若干卖家可能已经退出谈判，因台塑要求的升水可能难以达到。

马来西亚Titan求购最多12万吨全馏分石脑油(full-range naphtha)，要求在2013年10月至2014年9月期间运抵巴西古当(Pasir Gudang)。

韩国SK Energy向石油巨头BP出售3万吨现货石脑油，船期为10月下半月。

尚不知道成交价格，不过交易商称价格可能与伊藤忠和SK Energy上一笔交易的价格类似。该交易为FOB报价，与日本报价持平，船期为8月末。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐