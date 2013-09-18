国际油市：亚洲石脑油与汽油裂解价差下跌，因市场需求不旺

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透新加坡9月18日 - 亚洲石脑油价格和裂解价差周三连续第二日下跌，价格逼近一个月低点每吨934美元，而裂解价差在三周低点每吨121.15美元，因现货需求不旺。
亚洲汽油裂解价差也下跌，由近两周高点跌至四个交易日低点每桶1.32美元，因持续大量供应打击人气。
台塑石化结束了六个月期购买协议的谈判，但结果尚不得而知。六个月供应期将自12月开始。
交易商称若干卖家可能已经退出谈判，因台塑要求的升水可能难以达到。
马来西亚Titan求购最多12万吨全馏分石脑油(full-range naphtha)，要求在2013年10月至2014年9月期间运抵巴西古当(Pasir Gudang)。
韩国SK Energy向石油巨头BP出售3万吨现货石脑油，船期为10月下半月。
尚不知道成交价格，不过交易商称价格可能与伊藤忠和SK Energy上一笔交易的价格类似。该交易为FOB报价，与日本报价持平，船期为8月末。(完)
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(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数