国际油市：亚洲汽油裂解价差持坚，但供应仍然充足

路透新加坡10月14日 - 亚洲汽油裂解价差升至两周高位每桶3.23美元，但仍远远低于今年均值8.40美元，因季节性需求脱离峰值，供应仍充足。

台湾中油公司塔林炼油厂日产能为8,000桶的装置自8月起进行例行维护后，10月15日将恢复运营。

不过交易商称，汽油市场疲弱可能促使中油推迟重启该装置，但未能证实该消息。

那些希望研读下周美国汽油库存数据的交易员不能如愿以偿了，因美国政府关门，下周美国能源资料协会(EIA)将不会公布这一数据，为1979年开始编制该数据来首次。

亚洲石脑油裂解价差大致持平于每吨98.23美元，现货需求低迷，韩国可能已经完成11月船期的现货船货购买，日本逢假期。

新加坡现货交易中，汽油和石脑油各有一笔交易成交。

嘉能可向伊藤忠商事出售12月上半月的石脑油船货，价格为每吨931美元。

中石油从Gunvor买进11月3-7日装运的92号汽油船货，价格为每桶114.40美元。(完)

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