国际油市：亚洲汽油裂解价差持坚，但供应仍然充足

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透新加坡10月14日 - 亚洲汽油裂解价差升至两周高位每桶3.23美元，但仍远远低于今年均值8.40美元，因季节性需求脱离峰值，供应仍充足。
台湾中油公司塔林炼油厂日产能为8,000桶的装置自8月起进行例行维护后，10月15日将恢复运营。
不过交易商称，汽油市场疲弱可能促使中油推迟重启该装置，但未能证实该消息。
那些希望研读下周美国汽油库存数据的交易员不能如愿以偿了，因美国政府关门，下周美国能源资料协会(EIA)将不会公布这一数据，为1979年开始编制该数据来首次。
亚洲石脑油裂解价差大致持平于每吨98.23美元，现货需求低迷，韩国可能已经完成11月船期的现货船货购买，日本逢假期。
新加坡现货交易中，汽油和石脑油各有一笔交易成交。
嘉能可向伊藤忠商事出售12月上半月的石脑油船货，价格为每吨931美元。
中石油从Gunvor买进11月3-7日装运的92号汽油船货，价格为每桶114.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 王洋)
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路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编