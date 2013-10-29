国际油市：亚洲石脑油需求料将走强，因台塑将恢复购买

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透新加坡10月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至三个交易日低点每吨115.25美元，受亚洲交易时段的高油价打击。
不过石脑油需求料将增强，因为亚洲头号石脑油进口商台塑在缺席一个月之后，已经重返现货市场求购12月上半月运往台湾麦寮的船货。
台塑料在10月末重启年产能为103万吨的裂解设施，该设施在9月中旬开始检修。
对基本面走强的预期也推高现货价格。韩国Lotte Chemical以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价高约9美元的价格买入约7.5万吨石脑油，计划于12月下半月运往韩国丽水，这是该公司自5月末以来支付的最高升水。
亚洲汽油裂解价差跌至三周半低点每桶1.95美元，因供应充足且新加坡现货市场成交清淡。
台湾中油可能已经重启日产能8万桶的汽油生产装置，该设施8月因检修关闭，并延迟两周恢复生产。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 杜明霞)
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路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。