国际油市：亚洲石脑油需求料将走强，因台塑将恢复购买

路透新加坡10月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至三个交易日低点每吨115.25美元，受亚洲交易时段的高油价打击。

不过石脑油需求料将增强，因为亚洲头号石脑油进口商台塑在缺席一个月之后，已经重返现货市场求购12月上半月运往台湾麦寮的船货。

台塑料在10月末重启年产能为103万吨的裂解设施，该设施在9月中旬开始检修。

对基本面走强的预期也推高现货价格。韩国Lotte Chemical以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价高约9美元的价格买入约7.5万吨石脑油，计划于12月下半月运往韩国丽水，这是该公司自5月末以来支付的最高升水。

亚洲汽油裂解价差跌至三周半低点每桶1.95美元，因供应充足且新加坡现货市场成交清淡。

台湾中油可能已经重启日产能8万桶的汽油生产装置，该设施8月因检修关闭，并延迟两周恢复生产。(完)

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