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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 21:06 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及七个半月高位，受强劲需求支撑

路透新加坡10月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第二日上涨，触及七个半月高点每吨130.78美元，受强劲的需求支撑。

据称日本三井化学已经买入12月下半月的石脑油船货，成本加运费(C&F)价格较日本报价升水达两位数，不过无法马上证实这个消息。

而马来西亚的Lotte Chemical Titan则决定取消对12月下半月石脑油的招标，由于没有投标。

前一天亚洲头号石脑油进口商台塑石化买入7.5万吨船期为12月上半月的石脑油，目的地为麦寮，成本加运费价格为每吨较日本报价升水5-7美元。

这反映出价格急剧上涨，因为台塑曾以每吨贴水1-3美元的价格买入10万吨10月下半月的石脑油。

亚洲汽油裂解价差较前日持平，每桶为1.67美元，此前曾跌至四周低点。

新加坡成交五笔交易，三笔石脑油交易，两笔汽油交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 杜明霞)

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