国际油市：石脑油裂解价差涨至八个月高位，受强劲需求提振

路透新加坡11月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第三个交易日上涨，受强劲需求提振，本周收于每吨137.03美元的八个月高点。

从10月28日至11月1日，北亚买家通过招标买入约27.5万吨12月交付的石脑油，较前一周增加一倍多。

交易商称，约两周前开始的这股涨势可能至少再持续一个月，因液化石油气(LPG)和凝析油价格昂贵，限制了买家的选择并促使他们依赖石脑油。

此外，剩下的欧洲船货可能也不多，供应紧俏可能使交易商愿意在新加坡现货市场出高价购买。

“西方的供应已经枯竭，东方的买需增强。这种基本面在高企的离岸价(FOB)升水中得到体现，”一名新加坡交易商表示。

台塑周五稍早重启了麦寮的年产103万吨裂解设施。

亚洲汽油裂解价差涨至四日高点每桶1.97美元，不过仍低于今年均值每桶8.04美元，因需求旺季已过，且供应水平较高，打击了价格。(完)

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