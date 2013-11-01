国际油市：石脑油裂解价差涨至八个月高位，受强劲需求提振

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡11月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第三个交易日上涨，受强劲需求提振，本周收于每吨137.03美元的八个月高点。
从10月28日至11月1日，北亚买家通过招标买入约27.5万吨12月交付的石脑油，较前一周增加一倍多。
交易商称，约两周前开始的这股涨势可能至少再持续一个月，因液化石油气(LPG)和凝析油价格昂贵，限制了买家的选择并促使他们依赖石脑油。
此外，剩下的欧洲船货可能也不多，供应紧俏可能使交易商愿意在新加坡现货市场出高价购买。
“西方的供应已经枯竭，东方的买需增强。这种基本面在高企的离岸价(FOB)升水中得到体现，”一名新加坡交易商表示。
台塑周五稍早重启了麦寮的年产103万吨裂解设施。
亚洲汽油裂解价差涨至四日高点每桶1.97美元，不过仍低于今年均值每桶8.04美元，因需求旺季已过，且供应水平较高，打击了价格。(完)
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(编译 李春喜; 审校 田建华)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)