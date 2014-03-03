国际油市：亚洲石脑油跨月价差触及一个月最高，受良好需求提振

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透新加坡3月3日 - 亚洲石脑油4月下半月和5月下半月的跨月价差周一触及近一个月最高，报每吨10美元，受不错的需求和欧洲向亚洲供应可能减少的前景支撑。
交易商称，韩国LG Chem购买了50,000-75,000吨石脑油，4月上半月交付，主要运往大山(Daesan)，每吨较日本C&F报价升水约10美元。
这次较该公司2月21日购买的4月上半月船货升水上涨67%，上批货物同样运往大山。
”今天LG的购买量高于预期，“一名交易员称，并称市场预期该公司可能会再买一批货。
交易员称，由于预期未来供应可能吃紧，或由于液化石油气(LPG)价格波动，LG Chem的购买量可能更大。
日本三菱化学也购买了4月上半月的石脑油船货。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)本周希望与亚洲买家续签年度合约，提货时间为2014年5月至2015年4月。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 徐文焰)
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