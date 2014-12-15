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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 20:39 BJT

国际油市：亚洲石脑油正价差幅度加剧，因需求疲软打击人气

路透新加坡12月15日 - 亚洲1月下半月/2月下半月石脑油价差周一每
吨扩大0.50美元，至每吨负3美元，正价差幅度更大，因需求疲软打压市
场人气。
    
    石脑油价格一直追随原油市场下跌，这促使交易商指定以最高规模向
终端用户提供石脑油。
    
    “由于终端用户面临库存高企的情况，导致(现货)需求下滑，”一位
于韩国的交易商称。
    
    交易商消息人士称，菲律宾JG Summit买进1月下半月交付的船货，价
格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水9美元。不过价格和卖方具体
信息无法证实。
    
    新加坡现货市场未达成交易。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 王丽鑫；审校 于春红)
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