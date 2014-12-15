国际油市：亚洲石脑油正价差幅度加剧，因需求疲软打击人气

路透新加坡12月15日 - 亚洲1月下半月/2月下半月石脑油价差周一每 吨扩大0.50美元，至每吨负3美元，正价差幅度更大，因需求疲软打压市 场人气。 石脑油价格一直追随原油市场下跌，这促使交易商指定以最高规模向 终端用户提供石脑油。 “由于终端用户面临库存高企的情况，导致(现货)需求下滑，”一位 于韩国的交易商称。 交易商消息人士称，菲律宾JG Summit买进1月下半月交付的船货，价 格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水9美元。不过价格和卖方具体 信息无法证实。 新加坡现货市场未达成交易。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 于春红)