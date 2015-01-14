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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 19:40 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升向六周高位，连续第四个交易日上涨

路透新加坡1月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第四个交易日上
涨，触及近六周来最高点每吨56.10美元，交易商称因近月供应可能趋紧
。
    
    恶劣天气干扰俄罗斯港口运转，可能推迟一些原定在2月上半月至2月
中旬到达亚洲的船货的时间，不过未获得证实。
    
    “近月供应现在似乎有些紧张，”新加坡一消息人士称。
    
    周二一消息人士称，皇家荷兰/壳牌石油集团恢复新加坡Bukom的乙烯
裂解装置的生产，结束为期三个月的维护和扩产工作。壳牌拒绝评论恢复
时间。
    
    新加坡现货市场成交一笔石脑油交易，此前两日无成交。Totsa从Sie
tco购买一船3月下半月石脑油船货，价格为每吨403美元。
    
    汽油方面，PTT售给道达尔(Total)2月9-13日交货的92号汽油，价格
为每桶50.70美元。(完)
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
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ROD-CMN]
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王丽鑫；审校 王洋)
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