国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第三天上涨，汽油裂解价差回落

路透6月10日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第三天上涨，升至逾一个月高位每吨104.33美元，受活跃买兴支撑。

台湾台塑石化求购7月下半月付运抵麦寮的石脑油，此前于5月底购买了5万吨7月上半月付运的石脑油。

马来西亚Titan也进入市场求购7月下半月的石脑油。

交易商称，Titan上周已经以略微贴水的价格购买一艘相同交付期的石脑油船货，但这一说法未获证实，因买家通常不会对其交易发表评论。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)洽购2015年7月起为期12个月的石脑油合约，该招标与周三完结结束，尚不清楚结果如何。

印度年度石脑油出口可能下跌多达1.2%，此前印度内阁于周三批准三家南方化肥厂将石脑油用作原料。

印度今年1-6月每月平均出口约为45万吨，低于2014年的月均52万吨。

Reliance Industries以离岸价格(FOB)每吨较中东报价约升水18美元的价格，向一日本贸易商出售7月10-15日在Sikka装运的5.5万吨石脑油。

该升水与Reliance在5月底时通过招标出售的石脑油船货相似。不清楚Reliance是否通过招标出售6月船货。

亚洲汽油裂解价差从逾六年高位回落2.4%至每桶17.71美元，但当前价格仍反映市场强劲，因印尼和印度需求稳健。

亚洲最大汽油进口商、印尼Pertamina表示，预计6月中穆斯林斋月期间，88号汽油日需求量将增加18%至89,817千升。该公司通常在斋月之前增加燃油库存，斋月期间生活在大城市的人们通常会返乡过节，从而汽油消费增加。

新加坡现货市场上，达成两笔石脑油交易，没有达成汽油交易。

壳牌以每吨599美元向BP出售8月上半月石脑油船货。

伊藤忠商事同样以每吨599美元从Petro-Diamond购买8月上半月石脑油船货。(完)