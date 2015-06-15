国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，汽油裂解价差持坚

更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
路透新加坡6月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下滑至每吨104.38美元，现货交易有限，此前7月下半月船货在上周获得良好需求。
汽油裂解价差在每桶18美元上方持坚，今年1-5月平均为每桶11美元。
穆斯林斋月于本周开始，期间亚洲需求通常达到高峰，同时印尼今年买兴坚挺，因汽车燃油需求增加和炼厂维护。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求购1.7-1.9万吨船期为7月3-5日的汽油。
尚不清楚印度石油公司是否于6月12日标购多大7.8万吨7月交付的汽油。
但自从2月起，印度石油公司和Hindustan Petroleum Corp Ltd已经迈进逾50万吨3月和6月交付的汽油。
上述两家国有企业直到现在都不是常规进口商，但交易商称，由于炼厂维护，这种情况可能短暂。
此外，印度石油公司以离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水15美元向Petro-Diamond出售多达3万吨石脑油船货，7月6-8日在Dahej装运。路透数据显示，这是该公司今年得到的从Dahej出售的最低升水之一。
新加坡现货市场未有交易。
周末有一艘载有5万桶95号汽油的小型油轮在马来西亚东南部海岸遭遇劫持，这是本月在该区域出现的第二起类似事件。
海事官员周一表示，这引燃对东南亚地区海盗行为的进一步担忧。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑