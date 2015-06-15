国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，汽油裂解价差持坚

路透新加坡6月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下滑至每吨104.38美元，现货交易有限，此前7月下半月船货在上周获得良好需求。

汽油裂解价差在每桶18美元上方持坚，今年1-5月平均为每桶11美元。

穆斯林斋月于本周开始，期间亚洲需求通常达到高峰，同时印尼今年买兴坚挺，因汽车燃油需求增加和炼厂维护。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求购1.7-1.9万吨船期为7月3-5日的汽油。

尚不清楚印度石油公司是否于6月12日标购多大7.8万吨7月交付的汽油。

但自从2月起，印度石油公司和Hindustan Petroleum Corp Ltd已经迈进逾50万吨3月和6月交付的汽油。

上述两家国有企业直到现在都不是常规进口商，但交易商称，由于炼厂维护，这种情况可能短暂。

此外，印度石油公司以离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水15美元向Petro-Diamond出售多达3万吨石脑油船货，7月6-8日在Dahej装运。路透数据显示，这是该公司今年得到的从Dahej出售的最低升水之一。

新加坡现货市场未有交易。

周末有一艘载有5万桶95号汽油的小型油轮在马来西亚东南部海岸遭遇劫持，这是本月在该区域出现的第二起类似事件。

海事官员周一表示，这引燃对东南亚地区海盗行为的进一步担忧。(完)

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