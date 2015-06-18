国际油市：亚洲石脑油裂解价差连跌五日，汽油裂解价差亦下挫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡6月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第五日下滑，触及每吨83.53美元的三周低点，交易员称受累于下个月大量西方供应流预期。
近几周基本面因素走软，促使买家签署长约，其中就包括韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)。
YNCC买入总计约30万吨2015年7月-2016年6月的石脑油，价格为成本加运费价每吨较日本报价贴水0.75-1美元。
这与YNCC去年为两笔合约支付的每吨升水5-5.25美元相比，大幅下滑。
交易商称另一个韩国买家也以贴水价格签署一笔为期六个月的合约，但没有提供其他细节。
现货交易方面，韩国Lotte Chemical求购8月上半月船货。交易商称，Lotte Chemical计划以成本加运费价每吨较日本报价升水1美元买入，但尚未得知结果。
亚洲汽油裂解价差下跌近6%至每桶18.32美元，但与1-5月均值每桶11美元相比，市场表现强劲。
至少到第三季初汽油需求将持坚，交易商称得益于印尼、中东和印度的需求。
官方数据显示，6月17日止当周新加坡轻质馏分油(主要为汽油和汽油混合物)库存跳升183.5万桶至三周高位1,267.7万桶。
新加坡现货交易市场未达成交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”