国际油市：亚洲石脑油裂解价差连跌五日，汽油裂解价差亦下挫

路透新加坡6月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第五日下滑，触及每吨83.53美元的三周低点，交易员称受累于下个月大量西方供应流预期。

近几周基本面因素走软，促使买家签署长约，其中就包括韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)。

YNCC买入总计约30万吨2015年7月-2016年6月的石脑油，价格为成本加运费价每吨较日本报价贴水0.75-1美元。

这与YNCC去年为两笔合约支付的每吨升水5-5.25美元相比，大幅下滑。

交易商称另一个韩国买家也以贴水价格签署一笔为期六个月的合约，但没有提供其他细节。

现货交易方面，韩国Lotte Chemical求购8月上半月船货。交易商称，Lotte Chemical计划以成本加运费价每吨较日本报价升水1美元买入，但尚未得知结果。

亚洲汽油裂解价差下跌近6%至每桶18.32美元，但与1-5月均值每桶11美元相比，市场表现强劲。

至少到第三季初汽油需求将持坚，交易商称得益于印尼、中东和印度的需求。

官方数据显示，6月17日止当周新加坡轻质馏分油(主要为汽油和汽油混合物)库存跳升183.5万桶至三周高位1,267.7万桶。

新加坡现货交易市场未达成交易。(完)

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