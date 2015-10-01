国际油市：石脑油裂解价差回升至六日高点，汽油裂解价差触及一个半月高点

路透新加坡10月1日 - 亚洲石脑油近月11月下半月裂解价差周四由三周低点回升，触及六日高点每吨87.15美元，受到需求的支撑。

交易员称，韩国通过私下谈判和公开招标，可能已经完成11月上半月交付的石脑油的绝大多数采购。

日本出光兴产在市场上求购11月上半月的石脑油，一名与该公司无关的交易员称，估计升水为成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水2.25-2.50美元。

台湾中油公司在市场求购全馏分石脑油(full-range naphtha)，要求11月1-25日运抵高雄，招标在10月1日结束。

“由于中东炼厂检修，感觉供应有点吃紧，”一名北亚的交易员称。

沙特阿美自10月初将关闭位于Rabigh的日产能400,000桶的炼厂，进行为期50天的检修。该炼厂是对亚洲的主要石脑油出口商。

亚洲汽油裂解价差触及一个半月高点每桶15.52美元，因炼厂检修引发供应吃紧。

交易员称，壳牌发生火灾的新加坡Bukom炼厂的一座受损炼油装置还没有恢复生产，该炼厂日产能为500,000桶。

新加坡达成五笔现货交易，其中三笔是汽油，两笔为石脑油。(完)

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