国际油市：石脑油裂解价差回升至六日高点，汽油裂解价差触及一个半月高点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月1日 - 亚洲石脑油近月11月下半月裂解价差周四由三周低点回升，触及六日高点每吨87.15美元，受到需求的支撑。
交易员称，韩国通过私下谈判和公开招标，可能已经完成11月上半月交付的石脑油的绝大多数采购。
日本出光兴产在市场上求购11月上半月的石脑油，一名与该公司无关的交易员称，估计升水为成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水2.25-2.50美元。
台湾中油公司在市场求购全馏分石脑油(full-range naphtha)，要求11月1-25日运抵高雄，招标在10月1日结束。
“由于中东炼厂检修，感觉供应有点吃紧，”一名北亚的交易员称。
沙特阿美自10月初将关闭位于Rabigh的日产能400,000桶的炼厂，进行为期50天的检修。该炼厂是对亚洲的主要石脑油出口商。
亚洲汽油裂解价差触及一个半月高点每桶15.52美元，因炼厂检修引发供应吃紧。
交易员称，壳牌发生火灾的新加坡Bukom炼厂的一座受损炼油装置还没有恢复生产，该炼厂日产能为500,000桶。
新加坡达成五笔现货交易，其中三笔是汽油，两笔为石脑油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”