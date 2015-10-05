国际油市：汽油裂解价差下滑，但石脑油裂解价差受需求提振上涨

路透新加坡10月5日 - 亚洲汽油裂解价差周一跌至三日低点每桶14.55美元，因市场对一系列炼厂检修引发的供应减少的反应渐渐减弱。10月1日亚洲汽油裂解价差曾触及一个半月高点。

台湾台塑石化周五在麦寮的炼厂由于故障，意外关闭一套日产能84,000桶的渣油流化催化裂解(RFCC)装置，并不得不推迟装运两批汽油船货。

此时新加坡、马来西亚和印度均有即将开始或正在进行中的停产检修。

新加坡现货市场只有两笔汽油交易成交，上日为九笔，为8月6日以来最高。

中石油以每桶63.20美元的价格，从壳牌购买一批10月20-25日装船的92号汽油船货；卢克石油(Lukoil)从Socar购买一批类似等级的船货，每桶升水2.40美元，装船日期为10月26-30日。

相比之下，亚洲石脑油裂解价差微涨至近两周高点每吨88.63美元，受近期的定期需求和现货需求支撑。

科威特石油(KPC)开始与亚洲买家协商出售2015年12月至2016年11月的石脑油。

谈判预计本周五结束。(完)

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