国际油市：石脑油裂解价差升至一个月高点，因中东一炼厂检修降低供应

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周二触及一个月高点每吨93.45美元，由于中东一个主要炼厂检修，且本月从西方运来的船货减少，导致供应暂时减少。
亚洲石脑油的主要供应商--沙特阿美将关闭日产能400,000桶的Rabigh炼厂，自10月11日开始进行为期50天的检修，较预期晚一周时间。
而此时的现货需求良好，交易员称韩国乐天化学以C&F价较日本报价每吨升水约1.75美元的价格，求购11月下半月的石脑油。
不过这个消息未能直接证实。
虽然对卖家来说，现货市场与9月初相比表现出好转迹象，当时韩国现货C&F价格还处于贴水水平。不过交易员称这可能是暂时现象。
下月从欧洲和地中海运抵亚洲的石脑油船货料将回升至逾160万吨的此前高点，此前的9、10两月到岸石脑油均为150万吨，低于均值水平。
交易员称，这打击了科威特石油(KPC)与亚洲买家的长期协议谈判。
KPC的开价是2015年12月-2016年11月交付的石脑油FOB价每吨较中东报价升水14.50美元，或较当前的一年期协议低3.33%。当前协议今年11月到期。
但交易员称，鉴于未来的市场状况，多数买家要求升水水平在1位数，或控制在每吨10美元左右。
谈判预计会再持续几天才能达成一致。
新加坡现货市场达成四笔汽油交易，没有石脑油成交。
PTT卖出四批92号汽油，其中两批以每桶63美元卖给兴隆，10月25-29日装船。
PTT还以每桶62.80美元的价格卖给中石油一批汽油，10月21-25日装船，另一批以每桶62.60美元卖给BP，10月26-30日装船。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”