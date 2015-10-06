国际油市：石脑油裂解价差升至一个月高点，因中东一炼厂检修降低供应

路透新加坡10月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周二触及一个月高点每吨93.45美元，由于中东一个主要炼厂检修，且本月从西方运来的船货减少，导致供应暂时减少。

亚洲石脑油的主要供应商--沙特阿美将关闭日产能400,000桶的Rabigh炼厂，自10月11日开始进行为期50天的检修，较预期晚一周时间。

而此时的现货需求良好，交易员称韩国乐天化学以C&F价较日本报价每吨升水约1.75美元的价格，求购11月下半月的石脑油。

不过这个消息未能直接证实。

虽然对卖家来说，现货市场与9月初相比表现出好转迹象，当时韩国现货C&F价格还处于贴水水平。不过交易员称这可能是暂时现象。

下月从欧洲和地中海运抵亚洲的石脑油船货料将回升至逾160万吨的此前高点，此前的9、10两月到岸石脑油均为150万吨，低于均值水平。

交易员称，这打击了科威特石油(KPC)与亚洲买家的长期协议谈判。

KPC的开价是2015年12月-2016年11月交付的石脑油FOB价每吨较中东报价升水14.50美元，或较当前的一年期协议低3.33%。当前协议今年11月到期。

但交易员称，鉴于未来的市场状况，多数买家要求升水水平在1位数，或控制在每吨10美元左右。

谈判预计会再持续几天才能达成一致。

新加坡现货市场达成四笔汽油交易，没有石脑油成交。

PTT卖出四批92号汽油，其中两批以每桶63美元卖给兴隆，10月25-29日装船。

PTT还以每桶62.80美元的价格卖给中石油一批汽油，10月21-25日装船，另一批以每桶62.60美元卖给BP，10月26-30日装船。(完)

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