国际油市：汽油裂解价差触及六个月低点，因冬季需求料将走软

路透新加坡10月9日 - 亚洲汽油裂解价差周五触及六个月低点每桶9.74美元，因为随着冬季临近，需求料将走软。

但今年多数时间汽油需求因全球需求增长而走强，使汽油成为所有油品中的亮点。

中东从欧洲进口的汽油量仍然相对较高，本周总共预定了大约300,000吨汽油和汽油混合成分。

今天新加坡达成三笔汽油现货交易，上日只成交了一笔。

Socar以每桶63.20美元的价格出售给卢克石油(Lukoil)一批92号汽油船货，10月24-28日装船。

中国国际联合石油化工公司以每桶63.00美元的价格出售给道达尔类似等级的汽油船货，装船日期为10月27-31日。

贡渥(Gunvor)以每桶较新加坡92号汽油报价升水1.58美元的价格，从维多买入一批92号汽油船货，装船日期为10月30-11月3日。

亚洲石脑油裂解价差周五连续第三日下跌，本周收于四日低点每吨89.30美元，因市场预期更多欧洲船货下月将运抵亚洲，打击了价格。

基本面走软影响了科威特石油公司(KPC)的长期协议谈判，该公司周五至少与一个亚洲买家敲定了2015年12月至2016年11月的全馏分石脑油(full-range naphtha)价格，为每吨较中东FOB报价升水10美元。

这个价格较现行的12个月供应合约低33.33%，该合约在11月到期。

这是KPC自2008年金融危机以来12月合约的最低价。

并非所有亚洲买家都接受这个升水。

但KPC通常不会改变长期协议价，即便只有一家买家接受。本周谈判开始时的报价是每吨升水14.50美元。

交易员称，基本面疲弱只是供应问题，因为受聚乙烯需求的提振，石脑油裂解厂整体的利润率还不错，因此需求料将保持坚挺。(完)

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