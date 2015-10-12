国际油市：亚洲汽油裂解价差自六个月低点反弹，大涨13.5%至三日高点

路透新加坡10月12日 - 亚洲汽油裂解价差周一从六个月低点反弹，上涨13.5%至三日高点每桶11.05美元，交易商称市场呈震荡交投，受西方市场的不确定性影响。

一位新加坡交易商提到近期亚洲市场下滑时称，“汽油市场的波动，部分是由美国市场引发。”

美国汽油库存上升190万桶，路透调查的分析师预估为增加46.7万桶。

美国不定期地向新加坡运送汽油。

但中东需求依旧强劲。

交易商称，中东炼厂检修，或是中东吸纳欧洲船货的原因之一。

亚洲石脑油裂解价差周一从四日低点上涨0.4%至每吨89.63美元，但交易商仍在关注下个月将有更多西方船货运抵亚洲市场。

一位新加坡交易商表示，“需求不错，但供应对价格构成了一些下行压力。”

科威特石油公司(KPC)在标售11月2-3日装船的2.4万吨石脑油，投标截止日期为10月13日。

该公司上周与部分亚洲买家敲定了2015年12月至2016年11月的全馏分石脑油(full-range naphtha)价格，离岸价格(FOB)为每吨较中东报价升水10美元。

这个价格较现行的12个月供应合约低33.33%，该合约将在11月到期。

这也是KPC自2008年金融危机以来12月合约的最低价。

新加坡达成三笔现货汽油交易，均为92号汽油，计划10月27-31日装船，售价为每桶64美元。(完)

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