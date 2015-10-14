国际油市：亚洲石脑油裂解价差涨至五日高点，因需求强劲

路透新加坡10月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至五日高位每吨92.70美元，受强劲需求支撑。

亚洲最大石脑油进口商--台塑石化求购11月下半月石脑油船货，发往麦寮。

菲律宾JG Summit寻求锁定2016年1月开始的12个月石脑油供应。

据交易商估测，JG Summit在这12个月期间至少每月会购买2.5万吨石脑油。

中东和印度的炼厂检修令当地供应趋紧，也略影响到市场，抵消了西方下个月流入亚洲的船货增加。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)出售了3.5万吨11月4-6日装船的石脑油，离岸价格(FOB)较公司自己的价格公式每吨升水16美元。

交易商称，买家可能是日本丸红。

科威特石油公司出售了2.4万吨11月2-3日装船的轻质石脑油。

亚洲汽油裂解价差升至六日高点每桶12.26美元，因原油价格下跌且美国基本面改善。

路透调查显示，美国10月9日当周汽油库存预计减少130万桶。

新加坡现货市场达成三宗汽油和一宗石脑油交易。

BP向Socar出售12月上半月石脑油船货，售价为每吨459美元。

维多从壳牌买入10月29-11月2日装船的97号汽油，售价为每桶65.88美元。

维多还从雪佛龙买入一船92号汽油，售价为每桶61.40美元，在10月29日-11月2日装船。

新加坡贸易商兴隆从维多买入一船92号汽油，11月9-13日装船，售价为每桶61.28美元；并从PTT买入一船92号汽油，11月9-13日装船，售价为每桶61.50美元。(完)

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