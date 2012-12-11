国际油市: 亚洲石脑油价格和裂解价差下跌,但仍受需求前景稳健支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡12月11日--- - 周二亚洲石脑油价格下跌0.63%至每吨942 美元,裂解价差跌至每吨135.45美元,但是仍较11月均值高出近4.7%,受未 来需求稳健的预期支撑. 交易商称,与两周前相比整体景气转强,因中国经济数据正面.另外石 脑油给料预计会紧缩. 中国财政部周二公布,今年1-11月累计,全国财政收入10.89万亿元人 民币,比去年同期增长11.9%.这一数据接近年初预算安排的11.36万亿元财 政收入目标.而11月财政收入同比跳增21.9%,主因受基数低的影响,并预计 12月份财政收入增幅也会较高. 中国汽车工业协会周一公布数据显示,11月乘用车共销售146.13万辆, 销量同比上升8.75%,环比增长12.50%. 一新家坡交易员称,"我们预计石化产品利润率将改善."石化产品利润 率改善,将转化为石脑油原料的稳健需求,因石化厂商会高产能运营. 上述交易员还称,"供应面,1月下半月运抵的西方石脑油船货有限.除 此之外,下个月印度会进行炼厂检修." 印度Hindustan Mittal Energy Ltd(HMEL)标售12月27日-1月2日装运 的2.5万吨至3万吨石脑油. 交易商称,该公司已经向道达尔售出12月13-17日装运的1.5-2万吨船 货.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。