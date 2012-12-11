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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 21:59 BJT

国际油市: 亚洲石脑油价格和裂解价差下跌,但仍受需求前景稳健支撑

路透新加坡12月11日--- - 周二亚洲石脑油价格下跌0.63%至每吨942
美元,裂解价差跌至每吨135.45美元,但是仍较11月均值高出近4.7%,受未
来需求稳健的预期支撑.
    
    交易商称,与两周前相比整体景气转强,因中国经济数据正面.另外石
脑油给料预计会紧缩.
    
    中国财政部周二公布,今年1-11月累计,全国财政收入10.89万亿元人
民币,比去年同期增长11.9%.这一数据接近年初预算安排的11.36万亿元财
政收入目标.而11月财政收入同比跳增21.9%,主因受基数低的影响,并预计
12月份财政收入增幅也会较高. 
    
    中国汽车工业协会周一公布数据显示,11月乘用车共销售146.13万辆,
销量同比上升8.75%,环比增长12.50%. 
    
    一新家坡交易员称,"我们预计石化产品利润率将改善."石化产品利润
率改善,将转化为石脑油原料的稳健需求,因石化厂商会高产能运营.
    
    上述交易员还称,"供应面,1月下半月运抵的西方石脑油船货有限.除
此之外,下个月印度会进行炼厂检修."
    
    印度Hindustan Mittal Energy Ltd(HMEL)标售12月27日-1月2日装运
的2.5万吨至3万吨石脑油.
    
    交易商称,该公司已经向道达尔售出12月13-17日装运的1.5-2万吨船
货.(完)

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